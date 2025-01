Atletica: Massa scelta ancora una volta per gli stage. I big dell’Endurance si allenano in città

A poco meno di un anno di distanza la nostra città ha di nuovo ospitato diversi big italiani della corsa Endurance, dai 1500 metri alla maratona, impegnati in uno stage di preparazione di una decina di giorni. Massa ancora una volta è stata scelta per il suo clima mite e la sua posizione privilegiata che consente di allenarsi nelle migliori condizioni anche nel periodo invernale sfruttando il campo scuola, il lungomare ma anche la spiaggia. Il gruppo di atleti come al solito era guidato dal tecnico Piero Incalza, ormai assiduo frequentatore della nostra zona, e dal suo collaboratore Marco Salami.

Per alcuni di questi atleti si è trattato di un gradito ritorno. Uno è Pasquale Selvarolo che nel 2024 ha fatto grandi cose laureandosi campione italiano di corsa campestre, vincendo la maratona di Torino e soprattutto conquistando l’oro a squadre agli Europei di Roma nella mezza maratona. Suo compagno in questa impresa è stato il pisano Daniele Meucci, anche lui tornato a Massa così come il promettente mezzofondista Pietro Pellegrini. In ambito femminile si sono rifatte vive Sara Carnicelli, Michela Moretton e Benedetta Coliva, tutte atlete di prima fascia. Le new entry sono state le giovani promesse Giovanni Susca, Stefano Cecere e Elmehdi Bouchouata oltre al più esperto Maxim Raileanu.

L’allenatore Incalza, da decenni maestro nello scoprire e crescere talenti della corsa, può avvalersi in loco della lunga amicizia con Bruno Celi e Pierluigi Castellani che a livello logistico curano nei minimi dettagli il soggiorno degli atleti sfruttando anche alcun preziosi supporti. Il loro ringraziamento va ad Apuana Ambiente di Andrea Barotti, al presidente dell’Evam Massimo Gelati per la fornitura di acqua Fonteviva, a Marco Buongiorni e Davide Tassi. I podisti sono rimasti entusiasti dell’esperienza ed è già stato programmato un altro ritiro a marzo. C’è una mezza idea, visto il successo riscosso da queste collegiali, di creare qui in futuro un vero e proprio centro nazionale del mezzofondo.

Gianluca Bondielli