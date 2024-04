Atletica Master - Ai Campionati italiani individuali e di società Master di Ancona. Argento di prestigio per le Furie Rosse degli Assi

Ancona ha ospitato una edizione record dei campionati italiani master individuali e societari indoor con 1.611 iscritti per un totale di 3.218 atleti-gara in rappresentanza di 376 società. Presenti anche 21 squadre femminili e altrettante maschili della centenaria società Assi Giglio Rosso. Il risultato più eclatante è arrivato dal femminile che con un totale di 11.005 punti ha conquistato il secondo posto alle spalle della Romatletica (12.136) ma davanti alle campionesse uscenti della Liberatletica Roma (10.860), dopo aver coperto 11 gare più una staffetta. Nelle prove individuali le Furie Rosse capitanate da Lucia Samuelli hanno collezionato 14 medaglie (2 ori, 5 argenti e 7 bronzi).

Sul gradino più alto del podio sono salite Letizia Bartolozzi nella gara del disco con metri 24,43 e Michela Santochi in quella dell’alto con 1,35. Secondi posti per Stefania Baggiani (800 m. 2’35“51), Gianna Lanzini e Fabrizia Malatesti (400, rispettivamente in 1’12“04 e 1.06.63) e Susan Schob (800 in 2’55“48 e 1500 in 6’00“57). Medaglie di bronzo, infine, per Baggiani (400, 1’08“51), Bartolozzi (peso con 8,87), Hnia Chatoui (triplo con 8,19), Paola Paolicchi (60h, 10“77), Simona Ridi (giavellotto con 12,80), Michela Santochi (lungo con 3,77) e Emanuela Varasano (3.000, 11’53“24).

Altri buoni risultati per Ilaria Butti, Veronica Bartolini, Nora Marongiu, Mirella Sarti, e le due staffette 4x 200 composte da Paolicchi, Foschini, Malatesti, Iovine; e da Bartolini, Baggiani, Giannoni, Lanzini.