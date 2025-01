ATLETICA. Meeting Befana,. Beatrice Stagnaro vince nel peso

Gli atleti dei club maceratesi hanno ottenuto buoni risultati al PalaCasali di Ancona in occasione del Meeting della Befana. Nel peso lo junior Augusto Cecchetti, umbro dell’Avis Macerata e bronzo alla rassegna indoor della passata stagione, allunga di quasi un metro fino a 16.36; nel peso junior è terzo Kevin Gattari (A. Civitanova con 11.94). Nel peso femminile Beatrice Stagnaro (foto, Avis Macerata), tricolore cadette del disco, fa il suo ingresso tra le under 18 con 11.36 che le permette di chiudere al primo posto. Nel triplo si impone Serena Mazzoni (Atl. Avis Macerata) 11.90 e quarta la compagna di club Sara Stagi (10.91), terza nei 1.500 Azzurra Ilari (Atl. Civitanova, 4:44.11) mentre è quinto nei 1.500 Leonardo Storani (Avis Macerata, con 4:03.64). Nei 60 ostacoli quinto posto per Bianca Sulzer (Avis Macerata con 9.80), nell’alto è sesta Francesca Gargano (Ama Civitanova, con 1.53) che chiude quinta nel triplo con 10.09. L’acuto del Meeting è sui 400 metri del diciottenne Destiny Omodia (Sef Stamura Ancona) che vince con 48“10 e firma il nuovo primato regionale under 20 indoor che resisteva dal 2007 quando il maceratese Alessandro Berdini aveva tagliato il traguardo in 48“78.