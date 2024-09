Atletica Nella “Corri nel comune di Careggine“. Runnerini irresistibili. Sofia Pitanti Coppedè vince la medaglia d’oro

I Runnerini Doc Afaph vanno a mille e non perdono un’occasione per mettersi in gioco nelle varie competizioni del Corrilunigiana in cui ottengono costantemente podi e piazzamenti. La compagine della coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti, si è posta in evidenza in Garfagnana nella 21ª edizione del “Corri nel comune di Careggine“. Nonostante un tempo proibitivo, con condizioni meteo avverse, l’indomito team ha preso parte alla corsa del Gp Alpi Apuane di Poli inanellando eccellenti riscontri dal settore assoluto al giovanile. Nelle categorie A/M (2024-15) in luce la splendida Sofia Pitanti Coppedè che stravince. Tra i pari età maschi buon 4° gradino per Diego Bonini e valido 7° posto per l’inarrestabile Luca Lazzarotti.

Nei raggruppamenti maggiori (B1/N1 2014/11) detta legge Francesco Lazzarotti che vince alla grande seguito al 6° posto da un tenace ed esordiente nelle gare Diego Giusti. Tra le femmine in gran spolvero Sara Fregosi 4° e Gaia Adele Coppedè che acciuffa il sesto gradino. Tra i master si conferma Tiziana Pizzi (bronzo categoria P in 1h16’15“). Ottima performance tra gli E per Carmelo Riggio 15° in 1h12’59“ e bene anche Simone Fregosi (26° in 1h26’13“).

Nella foto, Sofia Pitanti Coppedè