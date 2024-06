Atletica Nella “Massa-San Carlo“ volano i baby della patron Maria Teresa Lazzini. Raffica di titoli provinciali Uisp per i Runnerini Doc Afaph

Esultano i Runnerini Doc Asd Afaph,protagonisti nella corsa organizzata dai Gas Runners Massa. In ambito assoluto si sono cimentati nella prova a tempo in salita alcuni elementi del sodalizio della patron Maria Teresa Lazzini che hanno dato vita a emozionanti sfide da piazza Aranci a San Carlo. La competizione giovanile si è svolta tra le vie del paese e la strada panoramica su diversi percorsi distinti per età dai 300, 500, 660 m e 1200 metri.

Questi risultati – Primi passi: 1) Diego Bonini (campione provinciale Uisp); 3) Luca Lazzarotti.o (classe 2019); 1) Sofia Pitanti Coppedè ( campionessa provinciale Uisp). Pulcini (2015/’16): 1) Lorenzo Grazzini (campione provinciale Uisp); 2) Tito Mosti; 3) Andrea Trivelli; 4) Francesco Trivelli. Esordienti (2013/’14): 3) Luca Pasquini (campione provinciale Uisp); 2) Leonardo David Mazzoni; 1) Sara Fregosi (campionessa provinciale Uisp); 2) Malek Ben Azizi. Ragazzi (2011/’12): 1) Francesco Lazzarotti (campione provincioale Uisp); 2) Diego Ernesto Francini; 1) Alessia Giusti (campionessa provinciale Uisp); 2) Anita Botti; 3) Emma Barsanti; 4) Gaia Adele Coppedè.

Un plauso meritatissimo va ai master. Guerrino Grilli, lo “Stambecco di Castagnara“, è giunto 26° assoluto su 130 concorrenti in 25’50“ e 4° Veterano, Wang Lun, in gran spolvero, dopo svariate prove sulle lunghe distanze, si è classificato 20° tra i Senior in 28’21“. Degna di nota la performance del giovane Guglielmo Meruzzi che acciuffa un 48° posto assoluto e un 14° tra gli Amatori col tempo di 27’46“.

v.b.