Viola Nicolini brilla al Torneo Gold Italia di ginnastica ritmica ad Anagni

Si è svolta ad Anagni la fase nazionale del Torneo Gold Italia della Federazione ginnastica d’Italia. Ammessa di diritto a seguito del podio regionale Viola Nicolini (nella foto), classe 2010, della società di ginnastica ritmica Le Maripose. Una gara molto impegnativa che prevedeva la presentazione di due programmi, uno con un attrezzo obbligatorio, il nastro, e uno a scelta, per Viola le clavette. La ginnasta apuana ha ben eseguito il suo esercizio alle clavette mentre qualche imperfezione di troppo al nastro le ha fatto chiudere la gara in trentesima posizione su oltre quaranta partecipanti da tutta Italia. Un campionato che vede partecipare tante ginnaste che militano in campionati importanti come quello di Serie B. Ottenere il pass per la fase nazionale è stato un obiettivo sperato e raggiunto. Prossimo impegno per le ginnaste della scuola massese sarà un’altra fase nazionale, questa volta a Padova, per il campionato di squadra Gold Allieve2 con Emma Aliboni, Anna Neagu e Giulia Lenci.