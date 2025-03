Atletica Nerl Gran Prix di cross del Csi al Magliano. Ai Runnerini Doc Afaph il Trofeo Certosino

I Runnerini Doc Asd Afaph conquistano il Trofeo Certosino, che viene assegnato alla squadra con maggiori titoli giovanili, nella penultima prova del Gran Prix di cross del Csi al Magliano sotto l’egida del comitato provinciale di Massa Carrara. Oltre 300 gli atleti presenti con 17 società giunte da tutta la Toscana. La classifica al momento vede in testa il Gregge Ribelle di Siena, seguito da Atletica Casalguidi, Polisportiva Silvano Fedi Pistoia e Asd Afaph Massa. Prossimo appuntamento a Loppiano (Firenze) domenica prossima. L’ultima opportunità per poter accedere ai nazionali Csi di campestre che si svolgeranno a Mel ad aprile.

"Siamo contenti e soprattutto orgogliosi di aver raggiunto quest’anno il record di iscritti – ha detto il presidente Csi di Massa Carrara, Diego Vitale –. Oltre ad essere riusciti a gestire tutto bene grazie all’aiuto dello staff dei volontari del comitato e dei giudici di gara Csi, che ogni volta si rivelano sempre più preziosi. Un augurio adesso a tutti gli atleti che la prima settimana di aprile difenderanno i colori apuani ai campionati nazionali Csi di Belluno".

Ma vediamo nel dettaglio i titoli regionali conquistati nelle varie categorie. esordienti C (m/f): Manuel Santucci (Afaph), Lisa Santagostino (ProAvis), esordienti B (m/f): Abate (Prato), Rovini (Csi Pisa) esordienti A (m/f): Daniele Scardapane (Pontremolese), Giada Grassi (Stracarrara) ragazzi (m/f): Francesco Lazzarotti (Afaph), Matilde Della Bianchina (Afaph) cadetti (m/f): Federico Acquafresca (At. Team MS), Elisa Pizzanelli (Pontremolese) allievi (m/f): Andrea Manfredi (Afaph), Sabatini (Quarrata) Juniores: Innocenti (Quarrata), Sara Acquafresca (At, Team MS) Seniores: Tondini (S. Fedi), Ghieselli (Monsummano) Amatori A:Giovanni Boccoli (A. Tosc. MS), Nina Gulino (A.Tosc, MS) Amatori B: Figara (G. Ribelle), Marongiu (S. Fedi) Veterani A: Stefano Ricci (A. Tosc. MS), Municchi (G. Ribelle) Veterani B: Francesco Frediani (Gp A. Apuane) , De Pasquale (Prato) Dis. Intellettivi: Stefano Giustini (Prato).

Presenti alle premiazioni la moglie del compianto Certosino e l’assessore allo sport del comune di Massa Roberto Acerbo.