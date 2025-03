Parte la caccia alla coppa Italia. Le ambizioni di Forte e Camaiore

I campionati di serie A1 e serie A2 di hockey su pista lasciano spazio alla fase finale della Coppa Italia (55esima edizione), che diventa grandissima protagonista del weekend con tante parte ravvicinate, in appena 2 giorni, nella sede di Trissino. Coppa Italia che si spera possa parlare versiliese, con due compagini impegnate. Sabato alle 15 sarà la volta de La Canniccia Motor Club Forte, campione in carica, che alle 15 affronterà, in semifinale, i giallorossi del Lodi dell’indimenticato Pierluigi ‘Gigio’ Bresciani (eventuale finalissima, contro la vincente di Trissino-Bassano, domenica alle 18), mentre domenica sarà la volta della Rotellistica Camaiore che, nella finalissima della A2, se la vedrà contro i veneti del Thiene).

Inutile dire dell’importanza dell’evento per le nostre due compagini. Per il Forte sarebbe l’ennesimo alloro di una società che, da 15 anni a questa parte, lotta e vince su tutti i fronti nazionali (i rossoblù la Coppa l’hanno già vinta anche nel 2017); per il Camaiore un successo rappresenterebbe invece il punto più alto di una giovane, ma ambiziosa, storia. Le sensazioni sono positive con il Forte che, nonostante qualche paura pensando al futuro prossimo, si è confermato a livelli altissimi, tanto da riuscire a battere anche il quasi invincibile Trissino e proprio al PalaDante.

Ancor più salda sembra la posizione del Camaiore, costruito per primeggiare sia in Coppa che in campionato, che è solo a 50’ dalla possibilità di alzare il primo alloro della sua storia. Alla pista l’ardua sentenza.

Sergio Iacopetti