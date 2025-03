Tazzi vince, Bicocchi terzo. Il Toscana Tour è tricolore

È di nuovo il tricolore a sventolare al Toscana Tour in questa prima giornata di gare della seconda settimana. A dominare nella gara più alta, la 145 dello Csi a tre stelle, qualificante anche per il Gran Prix, è stato Graziano Tazzi in sella alla femmina grigia Mash Ipei, una coppia che si era già messa in evidenza nel Gran Premio dello Csi a due stelle a San Giovanni in Marigliano. E ieri al Toscana Tour, nella prima gara che si è svolta nel campo in erba Boccaccio, ha messo tutti in riga con un doppio netto e un tempo velocissimo di 27“18. Secondo posto per il tedesco Michael Viehweg in sella a Quait Fox e poi ancora un cavaliere italiano a chiudere il podio, Emilio Bicocchi con Excaliburg, anche lui più volte in evidenza in questo Toscana Tour 2025. Quarto Luca Marziani e quinto Elia Simonetti con il tricolore che sventola molto spesso anche nelle categorie più alte. Una gara avvincente che, nel percorso disegnato dal course designer Elio Travagliati, su 72 partenti ha visto solo 20 percorsi netti. Graziano Tazzi si è imposto anche nella 140 in sella a Qu.D.C, dando ancora spettacolo anche nel campo Dante. Una partenza alla grande per questo cavaliere italiano, tra i protagonisti dell’internazionale che fino a domenica richiamerà ad Arezzo tantissimi appassionati di equitazione.

So.Fa.