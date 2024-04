Atletica Oggi nei 10mila su pista. Il Parco Alpi Apuane di scena a Brescia per restare nell’elite

Appuntamento di cartello per gli atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar che, dopo la conquista del titolo italiano per società di cross a Cassino, oggi sono impegnati a Brescia nei 10mila metri su pista. Obiettivo dei biancoverdi del presidente Graziano Poli è il consolidamento del posto nell’elite del mezzofondo italiano, dove attualmente sono quarti. A Brescia ci sono le migliori società del mezzofondo italiano e i più forti atleti stranieri. Per il Parco ci saranno Bernard Musao Wambua (il ragazzo keniano di grandi speranze), affiancato da Lorenzo Bedini (che più volte ha vestito la maglia azzurra), Lorenzo Brunier (che ambisce alla maglia azzurra). C’è attesa anche per la verifica della crescita di Mattia Galliano e Marco Zanzottera, mentre un’altra certezza arriva da Francesco Nardone. Con questa squadra la società punta ancora una volta ad essere protagonista: "Siamo fiduciosi – dice Poli – di migliorare la nostra posizione".

ma.mu.