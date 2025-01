Atletica: oggi nel cross regionale di Sinalunga. Il Parco Alpi Apuane a caccia del 15° titolo toscano consecutivo

Corre per il 15° titolo toscano consecutivo il Parco Alpi Apuane che, oggi, è impegnato a Sinalunga nel cross regionale. Sono 14 gli atleti schierati dalla società del presidente Graziano Poli: c’è l’ultimo entrato in squadra, la forte promessa Leon Martinet, mentre sono all’esordio in maglia biancoverde gli esperti Michele Fontana e Roberto Di Pasquali. Per Marco Zanzottera e Francesco Nardone ci sono solo certezze ed entrambi cercheranno di non far rimpiangere le assenze di Nicolò Bedini, Omar Bouamer e Rene Cuneaz, tutti atleti in fase di rifinitura per l’importante appuntamento della Coppa Europa per club di Albufeira, in Portogallo, del 2 febbraio. Della squadra a Sinalunga fanno parte anche Stefano Bascherini, Loic Proment, Jan Pierre Vallet, Giovanni Scatizzi, Carlo Pogliani, Massimiliano Frandi, Emanuele Fadda, Giacomo Molinaro, Andy Dibra e Daniele Sandroni. Da seguire anche le prove degli junior Andrea Masi e Lia Ticci nella 6 km. La seconda e decisiva prova del campionato toscano sarà il 2 marzo sui prati delle mura di Lucca.