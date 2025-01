Atletica: oltre alla campestre, nelle gare indoor di Modena Agnello domina i 60 metri in 7“08. Alessandri bissa il titolo regionale. La Virtus si mette in luce nel cross

Buoni risultati per gli atleti della Virtus Emilsider del presidente Stefano Cuccoli. Su tutti spicca il risultato del giovane Achille Alessandri nella prima prova del campionato di società di cross, che si è svolta nel parco dell’Ippodromo di Cesena, dove l’allievo virtussino si è ripetuto a distanza di un anno vincendo ancora la prova allievi sui 4 chilometri per distacco con il tempo di 12’22 con 14 secondi di vantaggio sul secondo.

Buon sesto posto per Davide Vanossi nel cross cadetti (3 chilometri), mentre la squadra assoluta composta da Bizzocchi, Donati, Fantini e Galvani si è classificata quinta e ora è in lizza per la qualificazione alla fase nazionale del cross lungo.

Nell’attività indoor sono stati ancora i giovani a mettersi in evidenza. Ai campionati regionali di Modena, infatti, Alessio Agnello ha dominato la velocità vincendo i 60 allievi con il nuovo primato di 7“08.

Nella categoria juniores il titolo regionale è andato a Giulio Manzi nei 60 ostacoli con 8“04, tempo che lo colloca al secondo posto in Italia anche se al primo anno di categoria. Guido Pensato è arrivato terzo nel salto con l’asta. Nei 60 piani juniores Emanuele Tarozzi è argento con 6“98 con Francesco Pini quarto con il nuovo primato personale di 7“06. Entrambi staccano il pass per i nazionali in programma a inizio febbraio ad Ancona.

Tra le cadette da evidenziare la vittoria al meeting nazionale indoor giovanile di Ancona di Marta Tarozzi nel salto in lungo con la misura di 5,07 (con 70 atlete iscritte).

Matteo Alvisi