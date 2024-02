Atletica. Parco Alpi Apuane domina la campestre. Altro titolo regionale

E’ arrivato a Barberino di Mugello, nel fiorentino, il 14esimo titolo regionale a squadre del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar. Nella seconda prova regionale di corsa campestre, la società del presidente Graziano Poli ha completato l’opera iniziata lo scorso 21 gennaio con la prima prova di Castelfiorentino, imponendosi al termine dei 10 km. resi pesanti dalla pioggia, nonostante la agguerrita concorrenza. Per i colori bianco verdi il miglior risultato è arrivato da Lorenzo Brunier (nella foto) che, nel gruppetto dei fuggitivi fin dalle prima battute, ha difeso il piccolo vantaggio ed è giunto secondo mentre sesto è arrivato un ottimo Mattia Galliano. Per il Parco Alpi Apuane di rilievo le prestazioni di Marco Zanzottera (ottavo), Giacomo Verona (decimo), Alessio Terrasi (14esimo) e Stefano Bascherini (16esimo), a cui si aggiungono il 32esimo posto di Younes Tarhia e il 76esimo di Alessandro Beani. Nella classifica finale per società, dietro il Parco Alpi Apuane, primo con 6 punti, sono arrivati Atletica Libertas Livorno (9), Toscana Atletica Jolly (17), Orecchiella Garfagnana (23), Policiano Arezzo Atletica (41), Atletica Pietrasanta Versilia (43), Atletica Virtus Lucca (40).

ma.mu.