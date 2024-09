Atletica. Parco Alpi Apuane, mappa dei risultati: tutti i successi e i piazzamenti degli atleti

Fine settimana intenso per il Parco Alpi Apuane, protagonista nelle gare in regione e fuori. Nell’8° trofeo ’Pro Avis’, gara di 9,2 chilometri sulle strade di Castelnuovo Magra, nello spezzino, vittoria di categoria per Fabrizio Santi (SM70), Luciano Bianchi (SM65) e Flavia Cristianini (SF55); secondo posto di categoria per Davide Pruno (SM45), terzo posto di categoria per Maurizio Pierotti (SM40) e buone prove per Giovanni Balloni e Paolo Cogilli. Alla quarta edizione della ’Camaiore - Matanna – Metato’, gara di 16 chilometri su percorso misto in alta Versilia, con 965 metri di dislivello e valida anche per l’8° trofeo ’Mare monti’, vittoria di categoria per Maricica Lucaci (SF60) e buona prova per Gabriele Bettelli. Alla quarta edizione della ’Corri alle Terme’, gara di 10 chilometri sulle strade di Venturina Terme, nel livornese, buone prove per Maurizio Pierotti e Pierangelo Simonini. Alla 35esima edizione del ’Giro delle Mura’, gara di 10 chilometri valida per il campionato europeo dei Vigili del Fuoco e disputata sulle strade di Feltre, nel bellunese, titolo di campione europeo M55 per Michelangelo Fanani e, nello stesso evento ma in gara amatoriale, buona prova per Paola Lazzini. Alla 15° edizione della ’Cinque passi in val Carlina’, gara di 18 chilometri in montagna a Lizzano in Belvedere, nel bolognese, buona prova per Roberto Ria; mentre alla quarta edizione della ’Vertical 107 Extreme Trail’, gara di 1900 metri con un dislivello positivo di 670 metri a Falcade, nel bellunese, buona prova per Francesco Frediani.

ma.mu.