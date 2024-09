Golf - Club Garfagnana: il campionato sociale. Daniele Biagioni mette tutti in riga. Sua l’undicesima tappa del trofeo

Al Golf Club Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi, nel Comune di Pieve Fosciana, è stata disputata l’undicesima prova del campionato sociale 2024, sponsorizzata da "Forniture Morganti" di Bagni di Lucca. Nella classifica "lordo" si è imposto, con l’ottimo risultato di 59 colpi (+5) Daniele Biagioni, a pari merito con il secondo classificato, Federico Pieroni, il quale, però, ha pagato un peggior risultato sulle seconde nove buche.

Nella classifica di Prima categoria "netto" ha vinto, grazie all’eccellente punteggio di 51 colpi (-3), Pierluigi Barsanti. Questo risultato gli ha consentito di mantenere a distanza di un solo colpo Tiziano Pieri, secondo classificato, con 52 colpi (-2); sul terzo gradino del podio si è piazzato Alessandro Berti, con 55 colpi (+1).

Per quanto riguarda la Seconda categoria "netto" viene, invece, dominata da Diana Sbrenna, con l’eccellente punteggio di 49 colpi (-5); secondo classificato Massimo Salotti, anche lui con un eccellente punteggio di 51 colpi (-3) che, però, non gli è bastato per la vittoria finale; terzo classificato Lorenzo Nardini, con 53 colpi (-1).

Per la classifica "Seniores" ha prevalso su tutti Fabio Romei, con 55 colpi (+1), mentre si è aggiudicato il "nearest to the pin" alla buca 17 Lorenzo Consani, con la distanza di 2,21 metri dalla bandiera.

Il presidente Rodolfo Lombardi ha ringraziato lo sponsor e ha dato appuntamento al prossimo fine settimana, con l’ultima prova valida per il campionato sociale 2024, il trofeo "Coppa del Presidente".

Dino Magistrelli