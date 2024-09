Tiro con l’arco. Il Bosco delle Querce in gara ai Campionati Italiani

Al finale la stagione outdoor di tiro con l’arco per il settore Campagna e il settore Targa. In questo periodo si svolgono i Campionati Italiani di queste due discipline. A Schilpario, nella bergamasca, da giovedì a oggi è di scena il settore Campagna. La società Arcieri Bosco delle Querce ha qualificato sia la squadra maschile sia quella femminile: Paolo Nozza, Valerio Ravasi ed Eric Esposito, Tanya Giada Giaccheri, Chiara Pavone e Amalia Stucchi affronteranno il percorso che si snoda all’interno dei boschi delle Alpi Orobie. Per quasi tutti gli atleti confermata anche la presenza nella gara individuale. A Camaiore, invece, si svolgeranno da giovedì a domenica gli Italiani Targa. Per la squadra sevesina parteciperanno Paolo Nozza e Tanya Giada Giaccheri per l’olimpico master maschile e senior femminile. Debutterà in questa gara di livello nazionale anche il giovane Mattia Innocente. A Lac La Biche, in Canada, si terranno poi dal 14 al 23 settembre i Campionati Mondiali Campagna: tra i convocati in Nazionale l’atleta sevesino Eric Esposito.