Reazione San Marino, Parma va ko. Primo matchball scudetto annullato

san marino baseball

7

PARMACLIMA

5

PARMACLIMA: Angioi 2b (1/3), Desimoni es (0/2), N. Gonzalez ed/ec (0/4), Liddi 3b (0/4), L. Gonzalez ss (2/3), Encarnacion dh (0/2), Mineo r (1/3), Ascanio 1b (1/3), Battioni (Astorri ed 1/1) ec (0/1).

SAN MARINO: Tromp dh (0/3), Di Fabio 3b (0/3), Angulo 2b (1/3), Alvarez r (1/3), Batista ed (1/1), Diaz 1b (2/3), Celli ec (1/3), Pieternella es (1/3), Lopez ss (1/2).

PARMACLIMA: 000 302 0 = 5 bv 6 e 1

SAN MARINO: 024 010 X = 7 bv 8 e 0

LANCIATORI: Diaz (L) rl 2.2, bvc 7, bb 2, so 1, pgl 5; Figueredo (r) rl 3.1, bvc 1, bb 2, so 0, pgl 0; Centeno (i) rl 3, bvc 3, bb 4, so 2, pgl 3; Pedrol (W) rl 3, bvc 3, bb 0, so 6, pgl 2; Baez (S) rl 1, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Batista (2p. al 3°) e Astorri (2p. al 6°); triplo di Angioi; doppi di Diaz e Mineo.

L’acuto sammarinese arriva in gara4, con un7-5 che impedisce al Parmaclima di sfruttare il primo matchball scudetto. Sugli scudi i battitori di casa, con Batista autore di un fuoricampo, e il solito, utilissimo, Marcos Diaz. È stato un altro Diaz, Jose, a tenere in mano le redini del monte di lancio ospite a inizio partita. Dopo un primo inning di leggeri sprechi, San Marino passa al 2°. Batista apre l’inning ottenendo una base su ball, poi arriva in terza sul singolo di Diaz (in seconda su tiro).

Un lancio pazzo fa entrare l’1-0, Celli è eliminato al piatto e la rimbalzante di Pieternella non produce avanzamenti. Con due out, è la valida di Lopez a firmare un promettente 2-0. Il terzo attacco sammarinese comincia con due out, poi cambia tutto. Alvarez centra un singolo e Batista lo segue con un chilometrico fuoricampo a sinistra che vale il 4-0.

Non solo, perché Marcos Diaz va col doppio e Celli lo porta a casa col singolo del 5-0, inducendo al cambio di pitcher lo staff tecnico del Parmaclima. Entra Figueredo al posto di Jose Diaz, ma San Marino spinge ancora. Pieternella tocca un singolo e, durante il turno di Lopez, una palla mancata vuol dire 6-0. Vantaggio consistente ma dimezzato dal Parmaclima al 4° grazie ai punti che entrano su doppio di Mineo, lancio pazzo e triplo di Angioi (6-3). San Marino riallunga sul 7-3 al 5°, con l’errore della difesa su Diaz in "ballerina". Parma invece ritorna sotto al 6° col fuoricampo da due del pinch hitter Astorri. È 7-5, ma manca solo un inning e Baez la risolve mettendo strikeout tre clienti tosti come Desimoni, Noel Gonzalez e Liddi. Vince una stoica San Marino, che impedisce agli emiliani di festeggiare senza incassare sconfitte, ma comunque Parma è ora sul 3-1 nella serie.