Atletica Parco Alpi Apuane sempre protagonista. Bedini, che Potenza!. Vince il titolo italiano nei 10mila metri U23

Quinto posto assoluto e titolo nazionale Under 23 per Nicolò Bedini (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane che ai campionati italiani sui 10mila metri su pista, disputati a Potenza, conquista il prestigioso risultato fermando il cronometro sul tempo di 29’40’38’’ (che completa la tripletta personale con i precedenti sui 3000 metri in pista indoor e su cross). Nella stessa manifestazione ottimo sesto posto assoluto per Lorenzo Brunier che chiude in 29’41’’03. Atleti biancoverdi in evidenza anche in altre gare: alla 43ª edizione della “Cavallo Race“ di Salsomaggiore Terme, nel parmense, corsa di 11,2 chilometri, secondo posto di categoria per Mirco Toma (SM45). Alla quinta edizione della “Mezza del Mugello“ di Scarperia, nel Mugello, buona prova per Simone Cimboli. Alla 12ª edizione della “Avis colline medicee“, gara di 21 chilometri a Comeana, nel pratese, terzo posto di categoria per Roberto Ria (SM50) e buone prove per Zivago Anchesi (7° assoluto), Federico Gonfiantini e Gianfranco Ciccone; al trofeo “Kalaris“ di Cagliari, gara di 10 chilometri, buona prova per Leonardo Anchesi.

Nella “Corsa storica dei Frati“ di Camaiore, gara di 12 chilometri, vittoria di categoria per Maricica Lucaci (SF60), secondo posto di categoria per Flavia Cristianini (SF55) e buone prove per Luca Linari e Cristina Montegnani.

ma.mu.