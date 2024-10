Atletica, Pioggia di medaglie e di piazzamenti per i Runnerini Doc Afaph dei coach Bertelloni e Lazzarotti. Giusti, Coppedè, Pitanti e Lazzarotti salgono sul gradino più alto del podio

Doppia sfida per i Runnerini Doc Afaph con altrettante gare in una giornata. Al mattino gli atleti della coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti si sono distinti nella 3ª StraAzzano (gara di livello tecnico e organizzativo ineccepibile) e nel pomeriggio nella corsa Uisp a Carrara su strada. Tra i giovanissimi il 2018 Lorenzo Grazzini è argento, Diego Bonini (2’17“) 5° e il nuovo arrivato Noah Menchini conquista un ottimo 7° posto. Non è da meno il promettente Leonardo Binelli Manfredi 13°. Come da copione Sofia Pitanti Coppedè va a podio con un argento. In lucchesia negli 800 m Gaia Adele Coppedè ottiene l’argento e l’esordiente Anastasia Menchini è 5ª. Sui 2 km bene Alessia Giusti bronzo e Diego Giusti 6°.

Nel pomeriggio a Carrara Giusti e Coppedè dettano legge così come Pitanti e per il bravissimo Luca Lazzarotti. Una compagine che regala sempre emozioni con una lista di successi in costante crescita. I podi sono molti e i piazzamenti nella top five non mancano per tutti i giovani runnerini che torneranno in gara a Luni nella corsa per il Gaslini fissata per il prossimo 13 ottobre in cui difenderanno le loro posizioni nella classifica del Corrilunigiana.

Nella stessa data la compagine del presidente Lazzini, che vanta anche un settore giovanile a Marina di Carrara col tecnico Jessica Nista, sarà impegnata a Massa in forma col la sua polisportiva (atletica leggera, arco, danza aerea e pugilato). Recentemente le occasioni per dimostrare il proprio valore non sono mancate e ciliegina sulla torta è stata sicuramente la premiazione alla squadra per meriti sportivi ed impegno con una targa consegnata in occasione della festa dei veterani dello sport nella sala consiliare del comune di Massa.