Atletica Pistoia, il gioiello master di Pistoia e provincia

Pistoia, 9 marzo 2025 – Un’altra prova collettiva da incorniciare: da applausi a scena aperta, da standing ovation. Da anni è una certezza del panorama nazionale: l’Atletica Pistoia è ormai una sicurezza. Anche stavolta la società nostrana si è confermata ai Campionati Italiani master indoor, tenutisi ad Ancona, nelle Marche. La società presieduta dal campione e recordman iridato Remo Marchioni, ben coadiuvato da due autentici “diamanti” quali Cristina Mannello (segretaria) e Maura Vignali (direttrice tecnica), ha ottenuto un eccellente bilancio: sesto posto di squadra tra le donne, con un bottino di 13 medaglie (5 d’oro, 4 d’argento e 4 di bronzo), e decimo fra gli uomini, con 15 medaglie (3 ori, 7 argenti e 5 bronzi).

Come dire, essere nell’élite del Belpaese. Nello specifico, il metallo più pregiato è stato conquistato da Francesca D’Annibale (prove multiple), Irene Pregazzi (2, salto in alto e triplo), Gioia Ferrari (salto con l’asta), Filippi Mannello Vignali e Mariotti (staffetta F65), Antonio Baroncelli (salto in alto), Ciro D’Angelo (giavellotto) e Rossano Viti (disco); gli argenti sono andati a Vignali (3, martello, martellone e peso), Ferrari (prove multiple), Alessandro Iacomino (2, 800 e 1500 metri), Daniele D’Annibale (martellone), Patrizio Di Vita (prove multiple), Feroci Baroncelli Marchioni e Scarpetta (staffetta M75), Viti (peso), Diego Giordano (peso); i bronzi a Elisabetta Tredici (prove multiple), Rita Ferri (disco), Ferrari (ostacoli), Francesca D’Annibale (salto triplo), Marchioni (3, 60, 200 e 400 metri), Mauro Giuntini (200 metri), Di Sessa, Raso, Guadagni e Di Vita (staffetta M55).

Ma tutti i componenti delle due squadre hanno brillato, riuscendo in molti casi a superare i propri limiti, facendo registrare i propri personali. “È stato un successo del gruppo – le parole del massimo dirigente Remo Marchioni – e proprio il gruppo, nella sua interezza, merita un plauso per l’impegno messo, le prestazioni fatte e i risultati raggiunti. Un ringraziamento particolare va a Mannello e Vignali e a tutti coloro che ci hanno dato una mano per l’ottenimento di questo grande successo”. Sotto la gestione-Marchioni, l’Atletica Pistoia è divenuta un’eccellenza del territorio toscano oltreché, appunto, una certezza tricolore. “Ora pensiamo ai prossimi prestigiosi appuntamenti, sperando di fare egualmente bene – la chiosa del massimo dirigente Remo Marchioni –. Augurandoci pure che le autorità cittadine stiano vicine a un sodalizio come il nostro, che nel suo piccolo dà lustro alla città di Pistoia”. L’Atletica Pistoia è il gioiello master di Pistoia e della sua provincia: non riconoscerlo sarebbe un autentico delitto.