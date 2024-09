Atletica Potenza Picena al top. Successi di Falasca Zamponi e Bianchi sui 10 chilometri

Un weekend coi fiocchi per l’Atletica Potenza Picena: due trionfi in altrettante competizioni per gli atleti del presidente Franco Leandrini. Nella "Maratonina del mare" di Porto Sant’Elpidio è arrivato primo alla gara sui 10 km sul lungomare Andrea Falasca Zamponi (foto) che ha dominato la corsa fin dai primi metri, quarto Giovanni Francavilla, altro esponente del club potentino. Nel trofeo "Città di Filottrano", ha vinto Marco Bianchi la gara sui dieci chilometri. "I due successi – dice Leandrini – testimoniano il buon lavoro che stiamo portando avanti. Ora siamo concentrati sul Tricolore di mezza maratona che si svolgerà il 3 novembre a Civitanova: punteremo a confermare o a migliorare la nostra posizione nel ranking nazionale per società che ci vede al sesto posto".