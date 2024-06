Atletica Prato resta al top. Il medagliere è più ricco

Atletica Prato protagonista sia a livello regionale che nazionale. Al Meeting Nazionale Città di Pistoia sono stati i velocisti a strappare applausi: l’Allieva Valentina Pinelli ha vinto i 100 metri, mentre Claudia Santoni ha chiuso quinta negli 80 metri Cadette e Andrea Di Pace terzo nei 100 metri ostacoli e quinto nei 300 metri. Al campionato italiano Master su pista, a Roma, sono arrivate quattro medaglie e due titoli italiani per la società pratese. Nella categoria SM40 Mayo Banti ha conquistato l’oro nel salto triplo con la misura di 12,37 metri, mentre Leonardo Marini è risultato il più veloce in Italia nei 100 metri categoria SM55. Giacomo Angeli nei 200 metri nella categoria SM35 ha portato a casa la medaglia d’argento (nei 100 metri è finito fuori dal podio). Mayo Banti ha ottenuto il secondo posto nel salto in lungo con 5,80 metri. Nei 5000 metri marcia SM65 Gabriele Caldarelli ha chiuso in quarta posizione, come Claudia Mazzei nella 5000 metri marcia SF40. A Lucca, per i campionati toscani Assoluti e Promesse, terzo posto nei 400 metri ostacoli per Iman Rida, mentre nei 200 metri protagoniste Morgana Gnan, campionessa toscana categoria Promesse, e Valentina Pinelli, che ha ottenuto il pass per i campionati italiani Allievi. Terzo gradino del podio per Giacomo Lo Voi e Rachele Seoli nel lancio del martello. Infine Edoardo Parri ha ottenuto il quarto posto (terzo nella categoria Promesse) nei 400 metri ostacoli.

L.M.