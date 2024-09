Atletica protagonista domani e domenica al campo scuola. In pista i nazionali Uisp: "Evento di alto livello»

Si alza il sipario sul 69° campionato nazionale di atletica leggera Uisp su pista. Un appuntamento sportivo che richiamerà a Ferrara atleti da tutta Italia nel prossimo fine settimana. Si parte domani con la prima giornata e si concluderà domenica 1° settembre. Le gare si terranno al campo scuola ‘G. Lenzi’ di via Porta Catena. Un appuntamento organizzato dall’Asd Atletica Bondeno, con il supporto di Uisp Aps Sda atletica leggera nazionale, Uisp Emilia-Romagna e Uisp comitato di Ferrara, il tutto patrocinato dal Comune di Ferrara. Si tratta degli ‘Athletics Uisp Fest-sport per tutti’ rivolto a tutti gli atleti tesserati Uisp. I particolari dell’evento sono stati illustrati ieri mattina, nella residenza municipale di Ferrara. All’incontro erano presenti l’assessore allo Sport del Comune di Ferrara Francesco Carità, la presidente di Uisp Ferrara Eleonora Banzi, il presidente regionale Uisp Enrico Balestra, l’organizzatore dell’evento Daniele Guandalini (presidente atletica Bondeno), il referente regionale atletica leggera Uisp Emilia-Romagna Raffaele Alberoni e la voce ufficiale dell’evento, Michele Marescalchi. "Ferrara scende in pista – ha spiegato l’assessore Francesco Carità – assieme agli atleti di tutt’Italia. Sull’onda delle recenti olimpiadi sono sicuro che queste gare saranno ancora più emozionanti e da gustare. A questa manifestazione va con piacere il patrocinio del Comune di Ferrara, assieme al mio sentitissimo tifo per gli atleti di ogni età che si sfideranno sul tracciato di Porta Catena. Questo tipo di eventi dimostra che la nostra è una città attrattiva per competizioni di altissimo livello". I dettagli della due giorni di atletica leggera su pista, sono stati affidati a Daniele Guandalini. "Questo evento rappresenta un momento di grande importanza per la nostra città. La scelta di Ferrara come sede di questi campionati non è casuale: la nostra città ha una lunga tradizione di passione sportiva e di impegno per la promozione di un’attività fisica sana e inclusiva e l’atletica è una presenza massiccia sul nostro territorio".

Mario Tosatti