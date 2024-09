Il ritorno della Straccabike. Oltre 600 atleti al via

di Andrea Lorentini

AREZZO

Torna la Straccabike. Con l’organizzazione del Gruppo sportivo Avis Pratovecchio si disputa domenica prossima la 32esima edizione, valida per la Coppa Toscana Mtb e per il Tour tre Regioni. L’estate non ha minimamente frenato l’afflusso delle iscrizioni se si considera che a una settimana dall’evento erano già oltre 550 coloro che avevano regolarizzato la loro adesione. Fra questi ci sono già nomi importanti, ma gli organizzatori confidano nelle iscrizioni last minute e soprattutto negli elenchi delle principali società per trovare al via big della mountain bike italiana, per raccogliere l’eredità dei vincitori dello scorso anno, Riccardo Chiarini e Silvia Scipioni. Il percorso è profondamente cambiato rispetto a quello che molti appassionati conoscono e che erano abituati ad affrontare in passato. E’ stato addolcito soprattutto nella prima parte, rendendo qualcosa di diverso e quindi ancora più attraente. Non cambia però l’ambientazione del tracciato, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La sua lunghezza è di 44 km per un dislivello di 1.400 metri con molte strade forestali e bianche e un congruo numero di single track decisamente divertenti ma anche selettivi. Il Gran premio della montagna della gara sarà ai 1.068 metri del Passo di Bocca Pecorina.

Partenza alle ore 9. 30, il ritiro di numeri e pacchi gara potrà essere effettuato già al sabato al campo sportivo Kausen Stadium di Pratovecchio dalle ore 15 alle 19 oppure domenica dalle ore 7 alle 9. Iscrizioni ancora aperte al costo di 35 euro fino fino a domani, venerdì 30 agosto. Chi vorrà provvedere nel weekend dovrà versare 40 euro. Ulteriore novità l’anticipo al sabato della prova per E-bike, sullo stesso percorso principale, mentre i cicloturisti affronteranno domenica il tracciato alternativo da 29 km per 1.000 metri di dislivello, aperto anche ai competitivi. Lungo il percorso gli agonisti troveranno due ristori, più naturalmente quello all’arrivo. Premiazioni per i primi tre assoluti e i primi otto delle categorie amatoriali maschili, primi cinque di quelle assolute e amatoriali femminili.