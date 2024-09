Una super Meini

Giorgia Meini, talentuosa skater pisana tesserata con la Skate School Cesena, ha ottenuto un prestigioso terzo posto ai recenti Campionati Italiani di Skateboard, disputati nella categoria open. Nonostante la forte competizione, Giorgia è riuscita a distinguersi in un evento che ha visto la partecipazione delle migliori atlete italiane, confermando ancora una volta la sua abilità e determinazione. Nonostante il terzo posto, Giorgia Meini (nella foto con il fratello Gabriele e l’allenatore Mattia Cecchetti) ha ottenuto un risultato di grande valore: insieme alle altre due medagliate, rappresenterà l’Italia ai prossimi World Skate Games, che si terranno a settembre a Roma. Questo evento internazionale vedrà la partecipazione delle migliori skater provenienti da tutto il mondo, offrendo a Giorgia un’importante opportunità di competere al massimo livello e di portare in alto i colori dell’Italia.

"È un grande onore per me poter rappresentare l’Italia ai World Skate Games - ha dichiarato Giorgia Meini -. Questo terzo posto ai Campionati Italiani è solo l’inizio, non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida a Roma e dare il massimo per il mio Paese" La qualificazione di Giorgia ai World Skate Games è il frutto di un percorso fatto di dedizione, sacrifici e passione per lo skateboard, che ha visto la giovane atleta pisana crescere e maturare nel panorama nazionale. La sua presenza a Roma sarà un momento di grande orgoglio non solo per la Skate School Cesena, ma per tutta la comunità sportiva pisana.

La famiglia Meini ha anche all’attivo Gabriele Meini, lo scorso anno vicecampione italiano nella disciplina street.