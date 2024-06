Atletica, questa sera al Campo Scuola l’evento regionale più atteso. Ferrarameeting, torna l’appuntamento

L’edizione 2024 di Ferrarameeting si presenta con numeri record, un complessivo che sfiora i 500 atleti in competizione tra il settore giovanile in apertura e le successive gare per gli assoluti. Motivo di grande soddisfazione ed impegno per Atletica Estense, che ripropone il meeting di atletica leggera al Campo Scuola “Giampaolo Lenzi” dal 1996 con l’unico stop dovuto alla pandemia, da essere diventato l’evento di atletica su pista più longevo del calendario regionale. Un evento targato Avis, che crede e sostiene fortemente gli eventi sportivi giovanili come fonte di promozione di sani stili di vita. L’inizio delle competizioni nello storico impianto è stasera alle 19.15 con la velocità destinata agli U14 e U16 e poco prima delle 20 sarà il turno del giavellotto femminile assoluto, del getto del peso maschile e dei 100 metri femminili e successivamente maschili, mentre inizierà alle 20.15 il salto in alto maschile. Saranno le 21 quando scenderanno in pista ancora i più giovani per le prove sui 1.000 metri, per cedere poi il posto al mezzofondo assoluto, con le serie femminili e maschili degli 800 metri cui seguirà l’unica serie dei 5.000 metri femminili. Un “break” al mezzofondo con la disputa delle spettacolari staffette 4x400 metri intorno alle 22.30 ed avviarsi poi alla chiusura del meeting con le serie dei 5.000 metri maschili. Interessanti le gare di apertura dedicate al settore giovanile con il meglio delle formazioni della nostra provincia ed i leader emiliano romagnoli, in contemporanea ritorno dopo alcuni anni di assenza il “Trofeo Gianluca Maestri” destinato ai giovani diversamente abili dell’Associazione Terra Ferma che si sfideranno nella gara di getto del peso insieme agli altri protagonisti della competizione, da sempre disponibili a prestarsi come tutor. Tra i principali protagonisti di ferrarameeting, lo sprint femminile vedrà la sfida locale tra Alice Melotti (Atletica Estense) e la giovane Alice Simani (Atletica Copparo) divise da pochi decimi nel loro best time mentre in campo maschile il vicentino Emanuele Brunello con 10”66 parte da favorito.