Pallanuoto: la Rari Nantes prolunga l’accordo con Mazzia. Tringali, nuovo colpo De Akker

Dopo una stagione di successi, conclusa con la promozione in serie B della Rari Nantes, continua il magic moment della pallanuoto bolognese. Tra partenze e conferme continuano la campagna rafforzamenti delle squadre. In serie A1, conquistata l’Europa, la De Akker continua a rivoluzionare in vista della prossima campagna continentale.

Il settimo arrivo alla corte di Federico Mistrangelo è Enrico Tringali (nella foto). Enrico, 19 anni il 18 luglio Tringali, il nativo di Augusta è alla presa della maturità. L’ala spera di poter far parte del gruppo azzurro che parteciperà ai campionati europei under 19 di settembre, saltando nel caso i primi giorni di allenamenti, con la nuova squadra.

"Solo pochi giorni fa è arrivata telefonata di Deserti e per me è stato un sogno – sottolinea l’attaccante siciliano – avrò la possibilità di cambiare ambiente, di vivere un’esperienza nuova. Mi è stato detto che potrò giocare in diversi ruoli e non vedo l’ora di cominciare. Ora sono concentrato sulla nazionale, spero di poter partecipare agli europei, per poi arrivare a Bologna con più entusiasmo".

In serie A2 donne, la Rari Nantes punta alla conferma di gran parte del gruppo che ha disputato un eccellente stagione arrivando fino alla semifinale playoff.

Dopo Perna arriva la conferma di Alessia Mazzia, ventiquattrenne centroboa alla sua quarta stagione in Rari.

"A Bologna mi sono trovata da subito benissimo – conferma Mazzia –. All’inizio era tutto molto incerto, non ero sicura, ma in poco tempo mi sono ritrovata in una bellissima squadra, che mi ha fatto sentire parte integrante del gruppo e ora posso dire di trovarmi benissimo all’interno della società e della città. Sono contenta del percorso che abbiamo fatto quest’anno perché non era scontato ripartire bene dopo la stagione difficile che avevamo passato, cercheremo di far ancor meglio nella prossima stagione".