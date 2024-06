Il football americano infiamma il ‘Benelli’. Domani la finale dell’Italian Football league

Dopo aver accolto, nei suoi quasi 58 anni di vita, gli Harlem Globetrotters, mondiali di boxe e anche concerti (ad esempio Renato Zero), lo stadio ‘Benelli’ è pronto ad ospitare anche il football americano. Domani sera – fischio d’inizio alle 21; diretta tv su Dazn; tribuna Corvetta 25 euro (ridotti 12,50 euro); parterre 20 (10); curve 8 (5) – si gioca infatti la finale del 43° campionato italiano di Prima divisione della Ifl, l’Italian Football League.

Per la seconda volta consecutiva si affronteranno i campioni in carica dei Parma Panthers e gli storici sfidanti dei Guelfi Firenze, alla terza finale di fila, la quarta negli ultimi 5 anni. Di fronte si troveranno il miglior attacco del campionato (Parma) e la miglior difesa (Firenze). L’attacco parmense è guidato da un trio di americani di buon livello, cioè il running back Ryan Minniti, il linebacker Jaylin Parnell (spesso con la palla in mano) e il quarterback Robbie Patterson a dettare il ritmo in cabina di regia e smistare pass per i ricevitori italiani, con Simone Alinovi e Dario Zatti su tutti. Firenze gioca con una trazione quasi completamente italiana, con Andrea Fimiani – miglior quarterback in termini numerici del torneo sulle corse – in regia. I 3 americani Dejion Linch (defensive backs e wide receiver), Ryan De Luca, ad alternarsi a Fimiani in regia o a giocare da ricevitore, e Alex La Bella, wide receiver appena rientrato dopo un lungo infortunio, stabilizzano un team di talenti, cui si aggiungono una serie di atleti di altissimo livello, come il running back Stefano Bartoccioni e i ricevitori Niccolò Formosa e Giacomo Mibelli. L’evento acquista ulteriore valore svolgendosi in occasione del 40° anniversario della fondazione dei mitici Ravenna Chiefs, la squadra ravennate fondata nel 1984, per 7 anni in A1 (dall’87 al ’93), capace di arrivare per ben 3 volte in semifinale, bloccata da Frogs Legnano e due volte dai Lions Bergamo. La finale del campionato italiano dell’Ifl, rientra nell’Italian Bowl, contenitore di eventi legati al football americano che porterà a Ravenna altri due appuntamenti di rilievo.

Venerdì prossimo, 5 luglio, sempre al Benelli e sempre alle 21, andrà in scena la finale del 24° Nine Bowl, il campionato italiano di football americano a 9 giocatori, fra i Thunders Trento e gli Elephants Catania; mentre il giorno successivo si disputerà la finale del 30° Silver Bowl, il campionato italiano di Seconda divisione, fra i Vipers Modena e le Aquile Ferrara. Tutte le serate prevedono un animato village all’interno dello stadio, con street food, ma anche stand dedicati al merchandising Fidaf, all’attrezzatura tecnica per il football americano, oltre ad una postazione per testare l’abilità nel ‘vertical jump’.