Sfida tra carabinieri, polizia, vigili e ospedale. In campo tra sport, spettacolo e beneficenza

Grande successo, spettacolare, ma anche squisitamente benefico, della fase finale della terza edizione del Torneo benefico di calcio a sette ’Charity Cus Interforze’, organizzato dal Cus Mo.Re, con il patrocinio del Comune di Modena, mercoledì sera presso il Campo Giuseppe Ferrari della Monari Nasi: la manifestazione sportiva, a corpi di polizia, interforze, organismi di volontariato e ospedale, ha visto scendere in campo nove squadre, 118 Modena Soccorso, Accademia Militare, Carabinieri, Croce Rossa, Ness1 Escluso, Polizia Locale, Polizia Stradale, Questura, e Team Ospedale Baggiovara.

Dopo le animate fasi di qualificazione, che si sono disputate nelle scorse settimane, nei quarti di finale come ogni anno non sono mancate le sorprese, con la qualificazione alla Finale Four dei Carabinieri, insieme alle Questura, Ospedale Baggiovara, e Accademia Militare, eliminando a sorpresa la Polizia Stradale. In semifinale, grande attesa per il derby tra Questura e Carabinieri, che dopo aver a lungo inseguito chiudono vittoriosamente per 4-3, mentre nell’altra partita l’Accademia Militare ha la meglio sul Team Ospedale Baggiovara solo a pochi minuti dallo scadere. Si arriva così alla finalina, che vede la Questura superare nettamente l’Ospedale Baggiovara, pericolosa solo nel finale, prima della finalissima, che si chiude in parità solo grazie al gol su punizione allo scadere dei Carabinieri. A decidere l’assegnazione del Trofeo quindi saranno i calci di rigore, dove la maggior freddezza premia l’Accademia Militare che conquista per la seconda volta in tre anni la vittoria del Torneo, con la serata che si conclude con le premiazioni, le classiche foto di rito, e la grande soddisfazione per la raccolta di beneficenza che ha permesso al Cus Mo.Re di vincere la partita più importante a favore dell’iniziativa Giunti al Punto "AIUTACI A CRESCERE – REGALACI UN LIBRO", per la campagna di sensibilizzazione alla lettura, e per diffondere il piacere di leggere a partire dai più piccoli, creata da Libreria Giunti al Punto.

r.c.