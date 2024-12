Atletica Raffica di podi per il Parco Alpi Apuane. Maurizio Pierotti secondo assoluto nella Run for Children

Podi assoluti e di categoria per il Parco Alpi Apuane. Nella 14ª edizione della “Corri Salviano“, gara di 9,5 km nel livornese, penultima prova del “Criterium podistico toscano“ (300 i partenti), secondo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60), Alice Parducci (SF35) e Arturo Sargenti (SM70) e buone prove per Mimmo Marino, Marco Mattei, Manuel Tilocca, Maurizio Pierotti, Lorenzo Pellegrini, Lorena Meroni, Luca Lombardi, Ludmillo Dal Lago, Fabio Belletti e Paola Lazzini.

Nella decima edizione della “Run for children“, gara di 5 km a La Spezia (1300 i partenti per la pediatria dell’ospedale cittadino), 2° posto assoluto per Maurizio Pierotti, 1° posto di categoria per Marco Sagramoni (SM40) e Luciano Bianchi (SM65), 2° posto di categoria per Francesco Nardini (SM50), Davide Pruno (SM45), Gino Cappelli (SM65) e Martina Baratta (SF) e buone prove per Mirko Tarantola, Gianni Francesconi, Massimiliano Frandi, Andrea Lorenzini ed Enzo Russo. Nella 13ª edizione della “Synlab lake Como half marathon“, 2° posto di categoria per Juri Mazzei (SM35).

ma.mu.

Nella foto, gli atleti dell’Alpi Apuani protagonisti alla Spezia