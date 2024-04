Atletica Raffica di podi per il Parco Alpi Apuane. Marco Osimanti vince al “Pilade Cinquini“. Argento per Davini

Tanti podi, assoluti e di categoria, per gli atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar, nelle gare in regione. Alla 27ª edizione del trofeo “Monte di corsa“, gara di 15 chilometri sulle strade di Siena, primo e secondo posta di categoria rispettivamente per Roberto Ria (SM50) e Manuel Tilocca (SM50); mentre alla “Mezza di Pistoia“, giunta alla 35ª edizione, secondo posto assoluto per Ioana Lucaci, primo posto di categoria per Barbara Casaioli (SF50), secondo posto di categoria per Marco Osimanti (nella foto, SM60) e buone prove per Francesco Luparini, Francesco Fabbri, Maurizio Pierotti, Federico Gonfiantini, Zivago Anchesi, Alice Coltelli, Pierangelo Simonini, Roberto Tognari, Giada Abbattantuono, Giovanni Tommasi, Federico Ferrarini, Lorena Meroni, Luigi Turri, Arturo Sargenti, Maricica Lucaci e Ludmillo Dal Lago.

Al terzo trofeo “Batti il 5000” di Firenze, gara valida per il campionato regionale su pista Uisp, titolo di campione regionale per Andrea Nannizzi e buone prove per Daniele Sandroni, Luciano Bianchi e Fabrizio Santi. Al trofeo “Pilade Cinquini“ di Strettoia, in Versilia, vittoria di categoria per Marco Osimanti (SM60), secondo posto di categoria per Giorgio Davini (SM50) e buone prove per Maurizio Pierotti, Manuel Tilocca, Mazzino Martinelli, Giampaolo Filauro e Fabrizio Santi.

ma.mu.