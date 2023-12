Atletica. San Silvestro di corsa al Pederzini di Calderara. Occhi puntati sui fratelli Generali e su Bertocchi

Si va di corsa, anche per l’ultimo dell’anno, con la Sette Chilometri di San Silvestro, in programma a Calderara con l’organizzazione della Podistica Lippo Calderara. Siamo alla terza edizione, c’è il patrocinio del Comune di Calderara e l’omologazione di Uisp e Comitato di Coordinamento Podistico. L’appuntamento è per domenica, alle 9,30, con partenza e arrivo al centro sportivo Pederzini. Percorso pianeggiante e due giri da 3,5 chilometri per un totale, appunto, di settemila metri. Fra i partecipanti della prova maschile il vincitore della prima edizione Elia Generali (Celtic Druid Castenaso) in compagnia del fratello Emanuele, fari puntati su Lorenzo Bertocchi (Acquadela).

Al memorial Bruno Lolli ha corso i cinquemila in 17.53 una manciata di secondi in meno rispetto al crono di 18.03.07 ottenuto a luglio sulla stessa distanza da Samuele Sighinolfi (Polisportiva Nonantola).

In gara atleti provenienti da Olanda e Israele. Tra le donne in evidenza Melissa Pezzini, portacolori della Polisportiva Centese, promessa dell’atletica che a 17 anni corre i cinquemila in 19.45 e Agnese Generali, (Celtic Druid Castenaso), accreditata di un personale di 20.41 sui cinque chilometri. La miglior prestazione maschile della ’7 Km di San Silvestro’ porta la firma di Elia Generali che nella prima edizione fermò le lancette del cronometro a 22.36.