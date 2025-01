Atletica. Schiaratura si mette in luce alla Interporto Race

Si è corsa a Bologna la 1ª Interporto Race, una gara internazionale di corsa su strada valevole per il Global Calendary. Nella gara di 10 km, vinta dal tunisino Samir Zinoubi, si è messo in bella evidenza il 18enne riminese Brayan Schiaratura del Golden Club Rimini, che ha dimostrato di non avere timori riverenziali classificandosi al nono posto assoluto. Schiaratura si è anche classificato quarto assoluto fra gli italiani e primo junior, siglando il nuovo limite personale sulla distanza in 31’ 22’’.

Nella competizione allievi vittoria, per i colori del Golden, di Pietro Lami in 35’01’’, davanti al compagno di squadra Mattia Malavolta. Nella gara internazionale di 5 km, dove ha trionfato Sara Nestola (campionessa italiana di maratonina) si è messo in luce ancora il Golden Club Rimini con la 16enne Chiara Sabattini, arrivata 17ª assoluta è prima allieva in 20’02’’. Chiara ha preceduto la mamma Florinda Neri, che ha tagliato il traguardo alle spalle della figlia in 21’05’’, tempo che gli è valso il successo nella categoria master SF 50.