Atletica. Schiaratura vince davanti a Baldini

Orgoglio Golden Club e felicità massima per Brayan Schiaratura, che si è laureato campione regionale junior Fidal dei 10000 metri centrando il suo miglior tempo sulla distanza con 33’09’’12 a Rubiera (Reggio Emilia). A vedere la gara anche il campione olimpico Stefano Baldini. Sempre a Rubiera, altro risultato da segnalare in ottica Golden col terzo posto di Pietro Lami nella mezz’ora di corsa degli Allievi, chiusa con 8 km e 93 metri. Nel weekend, anche la vittoria di Dario Boi nella Maratona del Lamone (3h03’04’’) e Marco Oppioli che chiude la Maratona di Milano in 2h42’03’’.