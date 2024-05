Golf: Brambilla e Camera salgono con 77 colpi sulla Audi Quattro Cup

Domenica scorsa è stata una giornata intensa per il golf in Brianza. Al Milano i giocatori sono scesi in campo per l’Audi Quattro Cup, una delle gare a coppie con la maggior tradizione del mondo del golf amatoriale. Luca Brambilla e Guido Camera hanno vinto mentre nella categoria netta Riccarco Ceccarelli ed Edoardo Cazzaniga hanno preceduto Minnie con Pierpaolo Maestro e Fabio Correnti con Mattia Parravicini. Al Golf Brianza oltre 120 giocatori sono scesi in campo a coppie nell’appuntamento di Banca Generali Private. Lorenzo e Riccardo Sanvito hanno vinto la gara su Silvia Moro e Marco Ferrario. Nella categoria netta Franco e Paolo Codarin hanno superato di misura Vincenzo Modica con Libero Galimberti e Loretta Trolese con Alfonso Buonincontri. A Villa Paradiso Martina Lafranconi si è imposta nella Docus Golf Cup superando all’ultima buca Jacopo Vianelli. Il giocatore si è rifatto vincendo la prima categoria. In seconda Stefano Averna si è imposto su Leopoldo Longobardi; in terza Paolo Beretta ha battuto Luigi Sartirana.

Andrea Ronchi