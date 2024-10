Atletica Successo internazionale per l’Alpi Apuane. Andi Dibra irresistibile. Prestazione di forza sulle strade di Zurigo

Atleti del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar al via in alcune gare in giro per l’Europa dove concludono con un successo e con buone prove. La vittoria arriva dalla Svizzera e porta la firma di Andi Dibra (nella foto) nella 44ª edizione della “Pfaffikersee – Lauf“, corsa di 12,2 chilometri sulle strade di Zurigo, ultima gara delle dodici in cui si articola il calendario della “ZKB Zuri laufcup“, la più antica e importante serie di corsa della Svizzera, che da gennaio a settembre si corre nel canton Ticino. Biancoverdi protagonisti anche alla decima edizione della polacca “Danzica half marathon“ con la buona prova di Alessandro Berlucchi; mentre nella tedesca “Berlin marathon“, buone prove per Roberto Tognari (che ha corso la quarta gara delle Major, il circuito che contempla le sei più importanti maratone del mondo), Mimmo Marino, Andreea Lucaci e Barbara Casaioli.

Intanto cresce l’attesa per l’importante appuntamento valido come ultima prova del campionato italiano per società che si corre domenica prossima ad Arezzo. Nella corsa dei dieci chilometri su strada, la squadra del presidente Graziano Poli punterà al consolidamento del podio ottenuto già nelle ultime due edizioni e soprattutto dopo il titolo nazionale ottenuto sul cross in quel di Cassino nello scorso inverno.

ma.mu.