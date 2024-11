Atletica, Sventola alta la bandiera del Parco Alpi Apuane nel “Biathlon del Pascoli“. Miglior tempo per la coppia Nannizzi-Guidi, vittoria di categoria per Fanani-Bertolini

E’ del Parco Alpi Apuane il successo assoluto nella 11ª edizione del “Biathlon del Pascoli“, classica gara a staffetta con cambio alternato tra un podista (2 km per tre volte) e un biker (3 km per tre volte), disputata a Castelvecchio Pascoli, in Garfagnana. Sul gradino più alto del podio è salita la coppia composta da Andrea Nannizzi e Lorenzo Guidi, mentre la vittoria di categoria è andata a Michelangelo Fanani e Alessandro Bertolini (SM55), secondo posto di categoria per Andrea Massari e Ivano Vichi (SM50), terzo posto di categoria per Francesco Nardini e Luca Bosi (SM50).

Buone prove per Nicola Vanni e Federico Esposti (quinti assoluti), per Jonathan Toni e Lorenzo Angelini (sesti assoluti), per Lorenzo Checcacci e Claudio Bandoni (ottavi assoluti), per Adriano Mattei e Oscar Peronio (noni assoluti), per Daniel D’Onofrio e Stefano Marchetti (decimi assoluti) e per Giordano De Servi e Nicholas Tilli.

Nella 52ª edizione del “Circuito delle ville“, gara di 11 chilometri tra le ville medicee di Castello, buone prove per Roberto Ria, Riccardo Durano e Gianfranco De Santis; mentre nella ottava edizione del “Trofeo Vado al Massimo“ gara di 8 chilometri a Mezzolara, nel bolognese, terzo posto di categoria per Barbara Casaioli (SF50).

ma.mu.