Atletica. Tagliaferri, il giavellotto vola a 36,78. Pierli è record nei 3000 piani

Nei giorni scorsi, a Bologna, organizzati dal Cusb, si sono disputati i campionati universitari interfacoltà. In evidenza si sono messi diversi portacolori dell’Atletica 85 Faenza, fra cui, in particolare, Carlotta Tagliaferri che ha portato a casa la medaglia d’oro nel lancio del giavellotto (500 gr.) con la misura di 36,78 metri. Altro buon risultato è arrivato nei 3000 piani, dove Fiorenza Pierli, col tempo di 10’18’’85 ha fatto registrare la miglior prestazione italiana della stagione nella categoria master F40. Nei 400 hs, correndo in 1’03’’66, è andata bene Francesca Amadori. Ai campionati marchigiani individuali open di Fermo, primato personale con 39,96 metri per Sara Stellato nel lancio del martello, 11,05 metri nel triplo per Irene Grossi e 1’05’’38 per Francesca Amadori nei 400hs.