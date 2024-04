Atletica, Tamberi ai Campionati Europei di Roma: "Punto al tris”

Roma, 23 aprile 2024 – Gianmarco Tamberi suona la carica in vista dei Campionati Europei di Atletica in programma a Roma dal 7 al 12 giugno. Il capitano azzurro e portabandiera insieme ad Arianna Errigo alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 sarà impegnato allo Stadio Olimpico con l'obiettivo di bissare il successo di due anni fa, quando conquistò la medaglia d'oro.

Si tratterà di un impegno fondamentale per il primatista del salto in alto, Gimbo potrà saggiare il suo stato di preparazione nel percorso di avvicinamento all'appuntamento a Cinque Cerchi ma soprattutto allungare il suo ricchissimo palmares che già include l'oro olimpico, mondiali ed europei indoor e outdoor. A livello continentale, Tamberi ha già trionfato ad Amsterdam 2016 e a Monaco di Baviera 2022 ma vincere a Roma 2024 avrebbe un duplice significato: innanzitutto il pubblico di casa, con il calore italiano che ha sempre dato una carica speciale al saltatore azzurro e in secondo luogo sfatare il tabù dello Stadio Olimpico, dove l'anconetano non ha mai conquistato la medaglia più pregiata, piazzandosi secondo nel 2020, terzo nel 2016 e 2022, quarto nel 2019 nelle sue apparizioni al Golden Gala Pietro Mennea.

L'Europeo di casa sarà poi anche l'occasione per rivedere il trentunenne in gara sul suolo italiano, da cui manca ormai da due anni, quando partecipò agli Assoluti di Rieti del giugno 2022. Tamberi sarà impegnato in gara già domenica 9 giugno, dalle ore 11.35 quando si terranno i salti di qualificazione mentre la finale è in programma martedì 11 giugno alle ore 20.35. ''Devo vincere e confermare la medaglia d'oro di due anni fa'' ha affermato il fuoriclasse italiano che dopo gli Europei si concentrerà sull'impegno olimpico: il 26 luglio infatti sarà impegnato sulla Senna (se la sicurezza lo permetterà) per la tradizionale sfilata di apertura dei Giochi con l'obiettivo dichiarato di essere ancora l'uomo da battere.