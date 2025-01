Atletica, tanti vip a seguire le prove. Nestola e il tunisino Zanoubi vincono l’Interporto Race

Tanta gente e tanto spettacolo, a Bentivoglio, per la prima edizione dell’Interporto Race, la gara su strada voluta e organizzata dall’Atletica Blizzard di Tonino Donato grazie anche alla collaborazione dei massimo responsabili di Interporto, Giuseppe Dall’Asta e Alessandro Alberani. Tra gli spettatori anche Stefano Mei, presidente Fidal; la consigliera nazionale Ester Balassini; Teresa Lopilato, presidente della Termal Bologna Marathon; Laura Fogli, madrina della kermesse e l’assessora allo sport di Bologna, Roberta Li Calzi.

In campo femminile dominio assoluto per Sara Nestola, campionessa italiana di maratonina, che chiude i cinque chilometri in 16.08. Alle sue spalle Violette Ndayikengurukiye, Valentina Landuzzi, Caterina Mangolini, Caterina Filippi e Sara Ceccolini.

Tra gli uomini, invece, successo per il giovane tunisino Samir Zanoubi nel tempo di 29.24 davanti a Luca Magri, Luke Micallef, Isacco Costa, Jean Marie Viannery Niyomuzika e all’azzurro Yassir Bouih.