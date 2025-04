Lerici Sport anticipa la ripresa del campionato contro Rari Nantes Imperia

Dopo la pausa pasquale, ripresa del campionato anticipata per il Lerici Sport (nella foto), che torna in vasca stasera (anziché il 26 aprile come le altre squadre di B) su richiesta della società avversaria. Oggi alle 20, alla piscina Cascione di Imperia, i Coccodrilli se la vedranno con i padroni di casa della Rari Nantes Imperia, formazione della parte destra della classifica travolta all’andata per 13-5. I ragazzi di Sellaroli sono alla ricerca di punti per chiudere la stagione regolare da capolista. "Trasferta difficile – sottolinea il tecnico – se l’Imperia non avesse subito le lunghe squalifiche dopo la partita con il Rapallo, sarebbe sicuramente a lottare per i primi posti con noi, basti pensare che con la squadra al completo hanno battuto le nostre inseguitrici Locatelli e Carrara". L’allenatore dovrà far fronte a un’assenza importante. "Saremo senza Ottazzi, ma mancano tre partite alla fine e tre punti per la matematica certezza del primo posto: vogliamo raggiungere subito questo grande traguardo".

Chiara Tenca