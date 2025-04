Derby tosco-ligure: Gb Mec Cgc Viareggio sfida Hockey Sarzana per l'Europa

"I ragazzi hanno una grande possibilità, quella di mettere in gioco il loro futuro guadagnandosi la riconferma e poi, dopo la salvezza raggiunta, c’è la possibilità di centrare addirittura la qualificazione alle coppe europee. Bisogna voler sognare". Così il tecnico bianconero Alessandro Cupisti presenta il derby tosco-ligure, tra Gb Mec Cgc Viareggio e Hockey Sarzana di stasera al PalaBarsacchi, valevole per i play-in. Testa a testa (da giocarsi andata e ritorno e che in caso di parità nei punteggi premierà il Sarzana, meglio classificatosi in campionato) non vale solo la qualicazione ai playoff Scudetto (con vista il derbyssimo contro la Canniccia Motor Club Forte), ma vale anche l’accesso diretto all’Europa. Partita difficile, quella che attende i bianconeri, perché il Sarzana, giunto 7° a questo appuntamento, dopo un inizio di campionato tremendo ha chiuso la regolar season con una striscia di 7 vittorie consecutive, simbolo di una forma ritrovata. "Forma ritrovata – sottolinea Cupisti – credo determinata principalmente da due fattori. In primis il ritorno del portiere Corona ai suoi livelli standart, secondariamente l’arrivo in squadra del giovane argentino Manrique che ha dato nuove soluzioni di gioco". In stagione però, nonostante i 12 punti di differenza (24 a 36), il Cgc ha dimostrato di saper mettere in difficoltà i rossoneri. In Liguria, lo scorso 19 ottobre, arrivò la prima vittoria stagionale, firmata Muglia, Raffaelli, D’Anna (per il Sarzana Ortiz) che valse il 3-1 finale, mentre il 18 gennaio, quando ancora il Sarzana era convalescente, fu 2-2 con i centri di Muglia e Mura (Illuzzi-Ortiz). Il Cgc si affiderà ai bomber Muglia (24 centri) e Mura (20) oltre che su un Lombardi (12) in grande ascesa, ma dovrà fare i conti con gli acciacchi del portiere Gomez, causa una brutta botta al ginocchio destro, ma il portierone stringerà i denti, mentre è a forte rischio la presenza, causa influenza, di Cinquini che non si è allenato neppure il giorno di Pasquetta. Infine un altro aspetto indicativo, quello delle reti segnate: 70 per il Cgc e 72 per il Sarzana, mentre quelle subite sono 92 a 87, altri dati che dimostrano un certo equilibrio.

Sergio Iacopetti