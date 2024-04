Atletica - Trail corto. Orecchiella tricolore

Il Gs Orecchiella Garfagnana conquista il titolo tricolore femminile di trail corto a Morbegno, in provincia di Sondrio, nell’undicesima edizione della "Colmen Trail", sulla distanza di 33 km, con ben 1930 metri di dislivello. La società biancoceleste scrive, così, un’altra gloriosa pagina delle sua storia sportiva, in una bacheca già ricchissima di trofei. Le ragazze sono state protagoniste di una prova maiuscola, su un tracciato duro e molto impegnativo: Cecilia Basso è terza assoluta al traguardo, eccezionale bronzo individuale; Martina Bilora è quarta assoluta; Stella Pacini vince la propria categoria e Ilaria Francalanci è bronzo "Master". Completano il loro fondamentale apporto per il successo di squadra Jessica Perna e Irene Mantica.

Discreti risultati anche in campo maschile: Jean Baptiste Simukeka si impone nella propria categoria; mentre la prova corale è poco fortunata, nonostante le buone prestazioni di Matteo Rossi, Dario Cucchiar, Angelo Bartoletti e Filippo Carloni. Ma il Gs Orecchiella si conferma ancora ai vertici al femminile, per un costante processo di crescita che non fa altro cha avvalorare il lavoro svolto da ragazze e staff tecnico: e non è per niente facile in specialità durissime, che richiedono costanti sacrifici, tanti allenamenti e qualità umane e tecniche non indifferenti.

