Atletica, tricolori indoor. A caccia dello scudetto

Domani e domenica ad Ancona ci saranno i campionati italiani juniores e promesse indoor: più di 900 partecipanti in arrivo da tutta Italia, 52 titoli in palio tra under 20 e under 23. Da seguire diversi atleti e atlete tesserati per le società della provincia.

Nell’alto under 23 occhi puntati su Ambra Compagnucci (Avis Macerata), quarta nelle graduatorie di quest’anno. Obiettivo podio anche per altri due medagliati di bronzo della scorsa edizione: Federico Vitali (Avis Macerata) negli 800 promesse, Augusto Cecchetti (Avis Macerata) nel peso juniores. Dopo essersi migliorata domenica scorsa nei 10 chilometri su strada, con 48’27“ nella prima prova dei Societari ad Acquaviva delle Fonti, va in caccia di un piazzamento di prestigio Elisa Marini (Cus Macerata) nei 3000 di marcia juniores.

Diretta video streaming dell’intera manifestazione su www.atleticaitaliana.tv dalle 9 di domani e di domenica. Le due società della provincia si presentano al via con questi atleti.

Atletica Avis Macerata: Augusto Cecchetti (peso juniores); Ambra Compagnucci (alto promesse); Serena Mazzoni (lungo e triplo promesse); Rachele Tittarelli (asta promesse); Federico Vitali (400 e 800 promesse); Paolo Di Marco, Francesco Perticarini, Nicola Ronconi, Matteo Vitali (4x200 promesse).

Cus Macerata: Elisa Marini (marcia 3000 juniores); Sofia Tomassoni (marcia 3000 juniores).