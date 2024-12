Atletica under 20. La marciatrice Marini in nazionale

Gran regalo sotto le Feste per la sezione atletica del Cus Macerata. In via Cassiano da Fabriano, temporanea sede della Polisportiva in attesa dei nuovi uffici e soprattutto impianti, è arrivata una comunicazione importante: la convocazione di Elisa Marini per il raduno della Nazionale Under20 che si terrà a Tirrenia dal 2 al 5 gennaio. Classe 2006, la studentessa all’Agraria sarà l’unica marciatrice della provincia presente e le Marche in totale saranno rappresentate – nelle varie discipline della regina degli sport– da quattro atleti. Ciò la dice lunga sul valore e sul talento della Marini, oltretutto già chiamata in azzurro nel 2023 nonostante risultasse formalmente Under18. A Tirrenia ci sarà anche Diego Cacchiarelli, il suo allenatore cussino, e il raduno fungerà da utile test in vista degli Europei Under20 di Tampere in Finlandia che si svolgeranno ad agosto. L’Italia potrà andarci con tre atlete e, grazie alle sue prove, Elisa al momento è la seconda nella graduatoria nazionale. Nel 2021 la Marini aveva trionfato nei tricolori categorie Allieve.

an. sc.