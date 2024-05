Atletica Un’estate all’insegna dello sport. Boom di adesioni all’"Educamp» dell’Alta Lunigiana

Sta riscuotendo un buon numero di adesioni “Educamp“, il camp estivo allestito dall’Atletica Lunigiana e targato Coni che ha avuto un grande successo nella sua prima edizione dello scorso anno al centro sportivo Quercia. A partire dal 10 giugno per tutta l’estate i bambini tra i 6 e 13 anni, suddivisi per fasce d’età, avranno modo di divertirsi facendo sport ed altre attività. Gli iscritti potranno praticare atletica, pallavolo, basket, calcio, rugby, tennis e arti marziali ma anche cimentarsi in giochi e laboratori creativi. Sarà possibile, inoltre, effettuare i compiti per le vacanze. Educamp è patrocinato dal comune di Aulla e prevede una doppia formula: quella a “mezza giornata“, con ingresso al centro dalle ore 7,30 in poi ed uscita alle ore 13 e quella a “giornata intera“, con uscita alle ore 15,30.

Il campus è a numero chiuso e visto l’andamento delle iscrizioni è preferibile prenotare al più presto. Per tutte le informazioni del caso contattare le responsabili Irene (335 68.09.163) e Ana (320 19.89.344). Educamp farà pausa dal 10 al 25 agosto per poi riprendere sino al 6 settembre.

Nella foto, un gruppo di bambini che hanno partecipato alla passata edizione di “Educamp“