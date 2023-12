Atletico Nella gara internazionale di Valencia. Ottime prestazioni per Nicola Cappelli e le sorelle Lucaci

Ottime prove per gli atleti del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde che a Valencia hanno preso parte alla classica maratona internazionale, edizione numero 43. Nicola Cappelli ha fermato il cronometro a 2h51’ e Ioana Lucaci a 2h52’, stabilendo entrambi il loro nuovo record personale sulla distanza dei 42 chilometri. Buona la prova per Andrea Lucaci in 3h04’’ e Maricica Lucaci in 4h14’’. A La Spezia, nella 9ª edizione della classica gara natalizia di 5 chilometri “Run for children“, sesto posto assoluto per Marco Sagramoni in 16’18“ e decimo posto assoluto per Nicola Vanni in 16’29“. Nella stessa corsa, buon secondo posto di categoria per Luciano Bianchi (SM60) ed Enrico Piastra (SM50). Buone prove per Francesco Zampolini, Gino Cappelli e Gianluca Bertuccelli. A Canosa di Puglia, nel barese, nella prova del campionato italiano Masters di 10 chilometri, Stefano Simi è 5° nella categoria MM 50 in 34’41“, mentre Marco Sagramoni è negli MM 40 in 35’04“.

Al trofeo “Circolo Buggiani“ di Pistoia, gara di 11 km. su strada, ottimo secondo posto assoluto per Alice Parducci e terzo posto negli argento per Marco Osimanti e nei veterani per Federico Gonfiantini. Buone prove per Giacomo Bruschi, Manuel Tilocca, Giada Abbattantuono, Rocco Cupolo e Lorenzo Pellegrini.

ma.mu.

Nella foto, le sorelle Andreaa, Marica eIoanna Lucaci