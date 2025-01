Attaccati al sogno final eight. Il Monza sulla strada del Cgc

Attaccati a un sogno, quello della qualificazione alla final eight di Coppa Italia, ma con mente e cuore rivolti all’obiettivo vero: la salvezza. Il Gb Mec Cgc Viareggio affronta stasera al PalaBarsacchi un lanciatissimo Teamservicecar Monza, fresco di qualificazione aritmetica in Coppa, con l’obiettivo di vincere per migliorare la propria classifica. Il direttore sportivo Nicola Palagi, che di partite importanti ne ha giocate a bizzeffe e a grandi livelli, predica calma e gesso.

Nicola, tre punti che valgono sei quelli in palio questa sera contro il Monza.

"Partita che segna il primo spartiacque della stagione. Vincere sarebbe importante a prescindere. Anche se non raggiungessimo la qualificazione, comunque allungheremmo dietro ed accorceremmo davanti".

La squadra come si è allenata durante la pausa?

"Con grande intensità, al netto dei problemi di salute che hanno colpito recentemente Muglia e D’Anna".

Per loro una brutta influenza, ma stasera ci saranno?

"Certamente, magari non al meglio ma ci saranno".

Durante la pausa per le festività natalizie qualche movimento di mercato c’è stato. Il Cgc farà nulla?

"Noi resteremo così, perché abbiamo fiducia nella squadra e nell’allenatore. Per quel che concerne gli altri, sono sorpreso dal bel colpo fatto dal Giovinazzo con il tesseramento di Xavi Cardoso. I pugliesi, evidentemente, non si accontentano più di una semplice salvezza".

Torniamo a stasera. Monza e Cgc hanno molte cose in comune.

"Verità. Loro sono una società che da tre anni a questa parte è in costante crescita, fuori e dentro la pista. Noi ci auguriamo di fare altrettanto".

Partita difficile?

"Molto perché i brianzoli sono in fiducia e possono contare su giocatori affermati, come Zucchetti, e giovani dal futuro roseo come Velazquez (nipote del mitico Panchito), Bielsa e Marzonetto. Ci vorrà massima attenzione, cosa che a Follinica è venuta meno in una sola occasione in cui, puntualmente, siamo stati puniti".

Sergio Iacopetti