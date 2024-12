Auto. Domenica il raduno ’100 Miglia’

Domenica si svolgerà il raduno regolaristico “100 Miglia dei Presepi”, Memorial Mario Forlani e Gilberto Collinelli,organizzato dalla direzione dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo e dalla scuderia Top Driver di Faenza, con il Patrocinio del Comune di Bagnacavallo. Ritrovo alle 8.30 in via Ungaretti, a Villanova, all’Ecomuseo, per una colazione; a seguire la partenza alle 9.30,con una prova di abilità di guida con pressostati posizionata sempre in Via Ungaretti; la carovana di vetture storiche e moderne farà tappa in Piazza della Libertà a Bagnacavallo, a Maiano per visitare il Museo del “Romagna Air Finders” e a San Savino presso l’Azienda Agricola Randi, con ritorno all’Ecomuseo.