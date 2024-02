AUTO: iscrizioni prorogate fino a domenica. Historic Rally delle Vallate Aretine, ci siamo

AREZZO

Cresce il fermento, a poco più di una settimana dalla partenza dell’Historic Rally delle Vallate Aretine, appuntamento di apertura del Campionato Italiano Rally Auto Storiche in programma venerdì 1 e sabato 2 marzo ad Arezzo. Gli organizzatori hanno prorogato le iscrizioni fino a domenica 25 febbraio. Lo scorso anno al via furono 88, quest’anno si pensa di arrivare a 100 auto. Una gara che si snoda su otto prove speciali disegnate da Scuderia Etruria Sport e valide, oltre che per il campionato italiano, anche per il Trofeo A112 Yokohama, per il Michelin Trofeo Storico e per il Memory Fornaca. Il format ricalcherà quello che ha riscosso ampio successo nella precedente stagione, con le prove speciali Rosina, Portole e Rassinata a prendersi la scena. L’arrivo è in via Crispi ad Arezzo dalle ore 18.20.